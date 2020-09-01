TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872112
BIST
14:551.075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:557,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:558,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:55470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,46
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:55
|INTEM
|21,78
|6.625.378
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.898.831
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.857.036
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.810.657
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.095.544
|% -7,80
|
|FENER
|27,78
|483.237.018
|% 8,35
|
|GARAN
|6,78
|433.357.333
|% 0,30
|
|ASELS
|16,49
|423.618.734
|% 1,54
|
|ICBCT
|8,29
|422.760.908
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,99
|346.398.896
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|276.732.550
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|346.398.896
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|304.577.625
|% 1,29
|
|PETKM
|3,89
|335.189.871
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,63
|196.329.648
|% -2,59
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3566
|7,3580
|% 0,16
|
|Euro
|8,8159
|8,8217
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8777
|9,9272
|% 0,88
|
|Frank
|8,0809
|8,1296
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,46
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,83
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|
Seans Raporu
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