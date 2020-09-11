TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihindederecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir:- Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B-", görünüm Negatif,- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B",- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan,Destek notu 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874656BIST