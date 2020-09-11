TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.09.2020 14:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde
derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir:
- Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B-", görünüm Negatif,
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B",
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan,
Destek notu 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874656
BIST
16:071.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:077,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:078,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:07467,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,31
|Açılış
|: 467,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DNISI
|6,82
|2.492.021
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.800.803
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.817.487
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.387.915
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.731.869
|% -9,80
|
|HATEK
|12,30
|73.131.909
|% -8,55
|
|PETKM
|4,29
|1.513.795.120
|% 0,70
|
|THYAO
|10,99
|754.987.270
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,57
|524.878.534
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,74
|510.735.838
|% 0,74
|
|TUPRS
|81,55
|506.984.492
|% 0,55
|
|PETKM
|4,29
|1.513.795.120
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,57
|524.878.534
|% 8,28
|
|SKBNK
|1,51
|457.146.554
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,31
|325.572.869
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.819.591
|% 9,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4688
|7,4730
|% 0,33
|
|Euro
|8,8511
|8,8579
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5404
|9,5882
|% 0,29
|
|Frank
|8,1854
|8,2347
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9868
|1,9968
|% 0,36
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|4,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,35
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,40
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,65
|