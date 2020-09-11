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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

11.09.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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             Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde
derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir:
- Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif,
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B-", görünüm Negatif,
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B",
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan,
Destek notu 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874656


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MEGAP 7,70 6.452.634 % 10,00  
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Tam 3.084 3.161 -17,35  
Yarım 1.491 1.529 -8,40  
Çeyrek 748 765 -4,20  
Gümüş.Ons 26,93 26,96 0,06  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 39,41 39,41 -0,65  
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