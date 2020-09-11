TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.09.2020 14:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihracçı kurumu Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin,
Şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi
"Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A+, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR)
A-2, görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874658
BIST
16:071.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:077,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:078,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:07467,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,31
|Açılış
|: 467,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DNISI
|6,82
|2.492.021
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.800.803
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.817.487
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.387.915
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.731.869
|% -9,80
|
|HATEK
|12,30
|73.131.909
|% -8,55
|
|PETKM
|4,29
|1.513.795.120
|% 0,70
|
|THYAO
|10,99
|754.987.270
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,57
|524.878.534
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,74
|510.735.838
|% 0,74
|
|TUPRS
|81,55
|506.984.492
|% 0,55
|
|PETKM
|4,29
|1.513.795.120
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,57
|524.878.534
|% 8,28
|
|SKBNK
|1,51
|457.146.554
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,31
|325.572.869
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.819.591
|% 9,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4688
|7,4730
|% 0,33
|
|Euro
|8,8511
|8,8579
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5404
|9,5882
|% 0,29
|
|Frank
|8,1854
|8,2347
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9868
|1,9968
|% 0,36
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|4,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,35
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,40
|
|Çeyrek
|748
|765
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,65
|