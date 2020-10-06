TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından HHP fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş, A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878579BIST