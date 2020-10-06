TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2020 15:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından HHP fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş, A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878579
BIST
16:221.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:227,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:229,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1929
En Düşük
9,1224
16:22479,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 479,50
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BEYAZ
|9,35
|13.288.796
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.488.653
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.581.781
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|775.646
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|SISE
|6,89
|1.090.682.133
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|TURSG
|6,15
|640.827.486
|% 1,15
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,64
|567.158.474
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|346.671.538
|% 1,13
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7758
|7,7808
|% 0,21
|
|Euro
|9,1733
|9,1796
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0343
|10,0847
|% -0,15
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% 0,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|14,07
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,81
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|1,22
|