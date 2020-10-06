TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2020 15:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından ZHR fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş, A1+ olan kısa vadeli ulusal kredi notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878649
BIST
17:211.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:217,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:219,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:21478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7730
|7,7789
|% 0,18
|
|Euro
|9,1638
|9,1741
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,68
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|6,22
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|3,01
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,41
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 36 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
-
17:35XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 014.00 milyon TL de
-
17:35YYAPI
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 580, 268 adet işlem
-
17:34ARMDA
Yüzde 6.44 oranında artışla 66.15 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 213 adet işlem
-
17:33ULAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 842 adet işlem