TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.10.2020 11:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından HHP fon portföyünde borçlanma araçları bulunan İş Factoring A.Ş.'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA-" olarak güncellenmiştir. Önceki Not: Kısa Vadeli (TR) A1+ ve Uzun Vadeli (TR) "AA" dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882133
BIST
13:111.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:117,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9501
En Düşük
7,9127
13:119,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3188
En Düşük
9,2709
13:11487,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 487,71
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,95
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TKURU
|357,50
|41.377.414
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.832.524
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.346.876
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.768.971
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,78
|748.465.135
|% 0,89
|
|PETKM
|4,75
|519.206.752
|% 1,06
|
|KERVT
|7,75
|414.121.772
|% 3,06
|
|TUPRS
|82,60
|316.018.487
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|295.958.479
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|295.958.479
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,93
|270.512.379
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,80
|245.323.484
|% 4,05
|
|SISE
|6,78
|748.465.135
|% 0,89
|
|PETKM
|4,75
|519.206.752
|% 1,06
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9471
|7,9501
|% 0,22
|
|Euro
|9,3138
|9,3188
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2472
|10,2986
|% 0,29
|
|Frank
|8,6513
|8,7035
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,13
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|-0,66
|