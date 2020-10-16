TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.10.2020 13:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından ZHR fon portföyünde borçlanma araçları bulunan İş Factoring A.Ş.'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA-" olarak güncellenmiştir. Önceki Not: Kısa Vadeli (TR) A1+ ve Uzun Vadeli (TR) "AA" dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882149
BIST
13:451.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:457,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:459,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3200
En Düşük
9,2709
13:45487,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:45
|TKURU
|357,50
|41.700.594
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.842.973
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.349.599
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.952.668
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|IHLGM
|1,71
|300.366.084
|% 7,55
|
|SOKM
|12,99
|194.923.150
|% 1,56
|
|TURSG
|6,14
|101.816.503
|% 0,99
|
|MAVI
|44,38
|91.346.488
|% 3,21
|
|MPARK
|18,53
|86.936.476
|% -0,96
|
|IHLGM
|1,72
|300.528.366
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|294.606.800
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|248.772.767
|% 4,05
|
|SISE
|6,81
|826.986.216
|% 1,34
|
|PETKM
|4,74
|564.942.446
|% 0,85
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9420
|7,9465
|% 0,18
|
|Euro
|9,3084
|9,3141
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2496
|10,3010
|% 0,32
|
|Frank
|8,6557
|8,7079
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,03
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|-0,48
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