TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.11.2020 09:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2020 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886013
BIST
11:071.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:078,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0870
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:079,9084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0670
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:07516,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,23
|Açılış
|: 516,17
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.915.915
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,99
|1.101.818.639
|% 0,58
|
|HALKB
|5,09
|449.033.858
|% 4,09
|
|TSKB
|2,23
|366.155.777
|% -3,04
|
|VAKBN
|4,06
|357.006.541
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,04
|305.156.751
|% 0,00
|
|TSKB
|2,23
|366.155.777
|% -3,04
|
|GARAN
|6,99
|1.101.818.639
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,31
|297.843.468
|% -0,86
|
|HALKB
|5,09
|449.033.858
|% 4,09
|
|VAKBN
|4,06
|357.006.541
|% 1,50
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4890
|8,4982
|% 1,03
|
|Euro
|9,8977
|9,9084
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,9489
|11,0038
|% 0,33
|
|Frank
|9,2393
|9,2949
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2577
|2,2691
|% 1,06
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-14,79
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,15
|
Seans Raporu
11:07
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11:17PSDTC
Yüzde 4.49 oranında artışla 15.83 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 613 adet işlem
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11:17PSDTC
Yüzde 4.49 oranında artışla 15.83 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 613 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, GUBRF
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 08 artarak (% 0.59 ) 1, 044
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, VANGD, PKENT, MEGAP, MEGAP, KONTR, EUHOL, ETYAT, EGEEN, BALAT