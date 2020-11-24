TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından VGK fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889749
BIST
17:101.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:107,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:109,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1131
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:10463,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 463,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BFREN
|1.340,90
|131.966.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.389.261
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|180.215.517
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.938.887
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,80
|1.677.758.278
|% -6,87
|
|THYAO
|11,81
|1.503.055.866
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|TSKB
|2,55
|1.003.463.443
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,51
|584.233.684
|% 2,03
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9559
|7,9636
|% 0,97
|
|Euro
|9,4361
|9,4464
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,5859
|10,6390
|% 1,08
|
|Frank
|8,7076
|8,7601
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1212
|2,1318
|% 1,16
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.130
|-78,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-92,62
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,81
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,41
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,79
|46,79
|0,75
|