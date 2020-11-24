TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 15:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından VGZ fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889750
BIST
16:231.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:237,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0830
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:239,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1283
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:23462,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EGEEN
|1.712,70
|300.726.641
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.152.873
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.348.219
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.713.132
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|107.857.030
|% -8,70
|
|GARAN
|9,02
|4.064.049.407
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,07
|2.785.623.735
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,97
|1.892.862.621
|% 1,02
|
|GUBRF
|46,32
|1.633.569.630
|% -7,82
|
|THYAO
|11,85
|1.350.085.830
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,07
|2.785.623.735
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,97
|1.892.862.621
|% 1,02
|
|GARAN
|9,02
|4.064.049.407
|% -0,55
|
|TSKB
|2,54
|899.894.885
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,51
|491.344.726
|% 2,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9632
|7,9703
|% 1,05
|
|Euro
|9,4553
|9,4663
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,5865
|10,6396
|% 1,09
|
|Frank
|8,6902
|8,7426
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1177
|2,1283
|% 1,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-29,40
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,09
|
|B. Petrol
|46,55
|46,55
|0,51
|