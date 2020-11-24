TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 15:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından VEK fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889751
BIST
16:411.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:417,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:419,4627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1247
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:41463,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 463,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KONYA
|1.186,20
|172.308.424
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|307.947.384
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.221
|% 9,99
|
|RODRG
|12,80
|5.662.720
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.168.841
|% -8,70
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,72
|1.649.800.010
|% -7,02
|
|THYAO
|11,82
|1.418.805.130
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,10
|2.879.081.414
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.068.998.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|4.307.030.388
|% -0,66
|
|TSKB
|2,57
|942.869.331
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,51
|553.603.012
|% 2,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9603
|7,9684
|% 1,03
|
|Euro
|9,4520
|9,4627
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5894
|10,6425
|% 1,11
|
|Frank
|8,6981
|8,7505
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1178
|2,1285
|% 1,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-30,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,08
|
|B. Petrol
|46,54
|46,54
|0,50
|