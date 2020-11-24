TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 17:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından HEU fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889778
BIST
17:061.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:067,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:069,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1120
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:06463,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,42
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BFREN
|1.340,90
|131.761.669
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|180.201.282
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.938.887
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.348.156
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|8,98
|4.459.771.599
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,10
|3.040.650.540
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.147.979.295
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,86
|1.675.542.462
|% -6,75
|
|THYAO
|11,80
|1.502.593.006
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,10
|3.040.650.540
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,94
|2.147.979.295
|% 0,00
|
|GARAN
|8,98
|4.459.771.599
|% -0,99
|
|TSKB
|2,56
|997.601.360
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,50
|583.976.702
|% 1,35
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9608
|7,9654
|% 0,99
|
|Euro
|9,4411
|9,4500
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,5800
|10,6331
|% 1,02
|
|Frank
|8,7049
|8,7573
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1199
|2,1306
|% 1,11
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
17:06
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17:17KRSTL
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17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 76 kaybederek (% -0.15 ) 1, 185
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17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRYO, KONYA, CASA, IZTAR, POLTK, AVGYO, FMIZP, ALCAR, RODRG, ERBOS
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17:15
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