TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 17:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından ZHI fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889780
BIST
17:041.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:047,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:049,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:04463,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|1.340,90
|131.606.124
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|179.607.143
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.895.278
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,00
|4.432.930.514
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,09
|3.025.995.244
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.142.300.970
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,98
|1.672.934.002
|% -6,51
|
|THYAO
|11,80
|1.498.459.753
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,09
|3.025.995.244
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.142.300.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|4.432.930.514
|% -0,77
|
|TSKB
|2,56
|992.784.240
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|583.869.070
|% 2,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9705
|% 1,05
|
|Euro
|9,4466
|9,4560
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5747
|10,6277
|% 0,97
|
|Frank
|8,6998
|8,7522
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1197
|2,1304
|% 1,10
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|