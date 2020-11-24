TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından ZHI fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889780BIST