TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2020 17:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından ZHC fon portföyünde bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketimizin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889781
BIST
17:061.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:067,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:069,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1120
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:06463,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|1.340,90
|130.042.635
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.895.278
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.272.509
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,03
|4.409.651.639
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.468.335
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,95
|2.129.981.981
|% 0,34
|
|GUBRF
|46,78
|1.664.907.138
|% -6,91
|
|THYAO
|11,82
|1.490.270.438
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.468.335
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,95
|2.129.981.981
|% 0,34
|
|GARAN
|9,03
|4.409.651.639
|% -0,44
|
|SKBNK
|1,51
|583.502.296
|% 2,03
|
|TSKB
|2,57
|974.908.038
|% 7,98
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9705
|% 1,05
|
|Euro
|9,4466
|9,4560
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5701
|10,6232
|% 0,93
|
|Frank
|8,6952
|8,7475
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1180
|2,1287
|% 1,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.130
|-78,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-92,62
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,81
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,41
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,79
|46,79
|0,75
|
Seans Raporu
17:04
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17:15
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