TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2020 15:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda Vakıf Factoring A.Ş. nin notunu uzun vadeli (ulusal) AA- ve kısa vadeli (ulusal) A-1 olarak teyit etmiş ve görünümü "Durağan" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890133
BIST
16:491.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.339
En Düşük
1.326
16:497,8884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
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|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 8,0000
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7,9672
En Düşük
7,8461
16:499,3950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0866
|Açılış
|: 9,3800
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
En Düşük
9,3511
16:49459,75
En Yüksek
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|: -0,48%
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|Açılış
|: 459,75
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:49
|LOGO
|108,90
|63.710.215
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|20.834.631
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.546.621
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.426.675
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,25
|2.730.295.866
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,18
|1.747.827.786
|% -0,38
|
|THYAO
|12,22
|1.632.652.138
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,05
|1.267.293.804
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.386.219
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.267.293.804
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.747.827.786
|% -0,38
|
|GARAN
|9,25
|2.730.295.866
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,08
|545.972.847
|% 1,46
|
|TSKB
|2,69
|553.816.341
|% -0,74
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8836
|7,8884
|% -0,80
|
|Euro
|9,3882
|9,3950
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,4860
|10,5386
|% -1,25
|
|Frank
|8,6494
|8,7015
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0961
|2,1066
|% -0,86
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-36,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-0,63
|
Seans Raporu
16:49
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16:59ESCOM
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 054, 168 adet işlem
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16:58ESCOM
Yüzde 5.85 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 054, 024 adet işlem
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16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 06 artarak (% 0.96 ) 1, 485
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16:56ARSAN
Yüzde 4.74 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 589 adet işlem
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16:53AVHOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 528 adet işlem