TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2020 18:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda Vakıf Factoring A.Ş. nin notunu uzun vadeli (ulusal) AA- ve kısa vadeli (ulusal) A-1 olarak teyit etmiş ve görünümü "Durağan" olarak revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890172
BIST
18:051.342
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.335
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
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|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8828
|7,8900
|% -0,78
|
|Euro
|9,3884
|9,4019
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,4892
|10,5418
|% -1,22
|
|Frank
|8,6680
|8,7202
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0973
|2,1078
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,36
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
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|B. Petrol
|47,73
|47,73
|-0,80
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