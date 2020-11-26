TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda Vakıf Factoring A.Ş. nin notunu uzun vadeli (ulusal) AA- ve kısa vadeli (ulusal) A-1 olarak teyit etmiş ve görünümü "Durağan" olarak revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890172BIST