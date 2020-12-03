TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2020 13:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891155
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,70
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:127,8138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0478
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:129,4950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:12463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:10
|INVEO
|34,98
|26.844.798
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.078.101
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.211.854
|% 9,98
|
|AKMGY
|66,20
|17.920.634
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|2.025.736.924
|% -6,70
|
|TSKB
|2,09
|2.025.736.924
|% -6,70
|
|GARAN
|9,20
|1.678.898.606
|% -0,22
|
|PETKM
|4,36
|1.162.231.837
|% 3,07
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.411.453
|% 9,92
|
|THYAO
|12,31
|1.014.471.285
|% 0,49
|
|TSKB
|2,09
|2.025.736.924
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.411.453
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,22
|658.854.917
|% 2,30
|
|PETKM
|4,36
|1.162.231.837
|% 3,07
|
|CEMAS
|2,52
|493.308.245
|% 1,61
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8121
|7,8152
|% -0,59
|
|Euro
|9,4926
|9,5034
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4822
|10,5348
|% 0,06
|
|Frank
|8,7294
|8,7820
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0786
|2,0890
|% -0,52
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|14,01
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|43,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,31
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,01
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|48,00
|48,00
|-0,25
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:26MSGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 833, 849 adet işlem
-
15:25ULAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 672 adet işlem
-
15:24ATLAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 724, 497 adet işlem
-
15:23CIMSA
Yüzde 4.28 oranında artışla 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 744, 929 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PETKM, EKGYO