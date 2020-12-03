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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

03.12.2020 13:56



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 26.844.798 % 10,00  
UFUK 16,28 864.387 % 10,00  
SILVR 5,18 90.078.101 % 9,98  
TSPOR 5,07 343.211.854 % 9,98  
AKMGY 66,20 17.920.634 % 9,97  
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15:10 Alış Satış %  
Dolar 7,8121 7,8152 % -0,59  
Euro 9,4926 9,5034 % -0,14  
Sterlin 10,4822 10,5348 % 0,06  
Frank 8,7294 8,7820 % -0,13  
Riyal 2,0786 2,0890 % -0,52  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 14,01  
Altın Gr. 464 464 1,80  
Cumhuriyet 3.082 3.128 43,00  
Tam 3.067 3.144 39,31  
Yarım 1.482 1.521 19,01  
Çeyrek 743 760 9,51  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 0,23  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,02  
B. Petrol 48,00 48,00 -0,25  
Seans Raporu 15:10
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