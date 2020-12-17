TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2020 12:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893624
BIST
12:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:237,7582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:239,4956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0149
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:23467,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 467,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:15
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.730.851
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,30
|9.275.514
|% 9,21
|
|TDGYO
|13,74
|3.420.644
|% 8,79
|
|NIBAS
|75,65
|12.413.206
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.961.386
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|845.913.491
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|795.997.413
|% 1,18
|
|PGSUS
|69,85
|696.802.281
|% 2,72
|
|ISGYO
|2,36
|515.245.948
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|504.422.760
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|515.245.948
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,79
|294.874.882
|% 2,95
|
|ODAS
|4,00
|402.063.489
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,06
|187.346.658
|% 0,00
|
|GARAN
|9,75
|845.913.491
|% 0,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7499
|7,7558
|% -0,60
|
|Euro
|9,4850
|9,4954
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,5057
|10,5584
|% 0,06
|
|Frank
|8,7494
|8,8021
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% -0,62
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,33
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|12,63
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|6,11
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.33 ) 1, 549
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TRKCM, KLGYO
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 015.00 milyon TL de
-
12:27MEGAP
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 282 adet işlem