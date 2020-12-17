TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2020 12:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893625
BIST
12:361.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:367,7571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:369,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:36468,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 468,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TDGYO
|13,89
|4.915.046
|% 9,98
|
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.117.477
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|HLGYO
|3,79
|211.166.245
|% 9,22
|
|NIBAS
|75,65
|12.976.345
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,38
|6.380.186
|% -9,39
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,76
|922.420.916
|% 0,41
|
|THYAO
|12,82
|859.346.826
|% 1,02
|
|PGSUS
|70,10
|737.873.535
|% 3,09
|
|ISGYO
|2,35
|541.006.152
|% -1,26
|
|SISE
|7,15
|531.836.334
|% 0,28
|
|ISGYO
|2,35
|541.006.152
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,08
|233.022.097
|% 0,97
|
|ODAS
|4,00
|451.429.857
|% -1,48
|
|KLGYO
|2,77
|308.799.894
|% 2,21
|
|ALBRK
|2,01
|204.245.965
|% 3,61
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7513
|7,7571
|% -0,58
|
|Euro
|9,4914
|9,4982
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,5005
|10,5531
|% 0,01
|
|Frank
|8,7474
|8,8001
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0612
|2,0716
|% -0,63
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|14,36
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|13,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|10,59
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|5,12
|
|Çeyrek
|748
|766
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|0,55
|