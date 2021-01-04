TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 17:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896747
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 10,03
|Açılış
|: 463,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.272.756
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.846.050
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.721.387
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.861.722
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.573.810
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.418.605.245
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.375.197.615
|% -0,29
|
|SISE
|7,37
|1.166.157.034
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|760.346.363
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|891.370.178
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,92
|683.256.193
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|414.797.027
|% 1,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,1008
|9,1129
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0443
|10,0947
|% -0,82
|
|Frank
|8,3798
|8,4303
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% -0,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında