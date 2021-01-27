TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2021 11:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlke ve Kurallar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904589
BIST
13:291.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.541
En Düşük
1.530
13:297,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3863
En Düşük
7,3418
13:298,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:29437,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 437,27
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:29
|KONTR
|48,46
|61.592.517
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.718.151
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.912.813
|% 9,97
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ORMA
|16,40
|217.630
|% -9,89
|
|ODAS
|4,10
|996.976.216
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,53
|921.935.778
|% -0,39
|
|GARAN
|9,41
|780.046.103
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,01
|742.562.754
|% 1,59
|
|KARSN
|4,90
|634.815.684
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,53
|921.935.778
|% -0,39
|
|ODAS
|4,10
|996.976.216
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,52
|228.366.593
|% 1,33
|
|TSKB
|1,94
|277.622.782
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,92
|524.399.046
|% -2,97
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3581
|7,3609
|% 0,23
|
|Euro
|8,9275
|8,9318
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0860
|10,1366
|% 0,27
|
|Frank
|8,2637
|8,3135
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% 0,27
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-4,96
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-16,49
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-7,97
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,27
|