TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.01.2021 11:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904592
BIST
15:581.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -39,62
|Açılış
|: 1.536
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.489
15:587,3939
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3700
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,3967
En Düşük
7,3418
15:588,9586
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 436,96
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|Önceki Kapanış
|: 437,11
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439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KONTR
|48,46
|174.684.589
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.751.373
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.600.461
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|58.921.628
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.586.985.077
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,47
|1.396.150.482
|% -2,76
|
|GARAN
|9,30
|1.243.463.996
|% -2,31
|
|KRDMD
|6,85
|1.031.371.989
|% -0,72
|
|KARSN
|4,75
|923.102.122
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,47
|1.396.150.482
|% -2,76
|
|ODAS
|3,99
|1.586.985.077
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|636.989.512
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,49
|411.525.070
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,44
|311.607.010
|% -5,26
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3939
|% 0,68
|
|Euro
|8,9548
|8,9586
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0886
|10,1392
|% 0,30
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9625
|1,9724
|% 0,55
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,19
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,05
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