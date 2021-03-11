TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2021 15:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917285
BIST
15:581.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:587,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0482
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:588,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:58415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 415,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:58
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.359.420
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.415.196
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|408.672.156
|% -9,40
|
|DZGYO
|5,88
|16.623.828
|% -8,70
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|42,78
|2.630.782.475
|% -7,92
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|KOZAL
|127,80
|929.672.919
|% -0,93
|
|GARAN
|9,04
|786.484.492
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,46
|520.990.724
|% 2,37
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|TSKB
|1,72
|229.611.929
|% 0,58
|
|PETKM
|6,25
|590.890.171
|% 0,32
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4563
|% -0,64
|
|Euro
|8,9271
|8,9352
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3780
|10,4301
|% -0,30
|
|Frank
|8,0307
|8,0791
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9837
|1,9937
|% -0,39
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|9,60
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.752
|2.821
|-3,48
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-1,68
|
|Çeyrek
|667
|682
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,88
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PGSUS
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, MGROS
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 16 kaybederek (% -0.45 ) 1, 366
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, VAKFN, SEKFK, SANKO, UFUK, MARTI, TACTR, KERVT
-
16:11
BURCE, BASCM, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında