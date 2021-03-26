TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2021 11:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin Kredi Derecelendirme eski uzun vadeli notu A+'dan AA- olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920811
BIST
14:441.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -29,29
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.364
14:448,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0913
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:449,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1258
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:44445,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,05
|Açılış
|: 445,52
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:44
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.281.846
|% 9,99
|
|RTALB
|23,06
|212.073.732
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,38
|4.471.421
|% -8,74
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|641.408.236
|% 0,97
|
|VESTL
|37,08
|625.108.768
|% -0,05
|
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,80
|491.347.264
|% 6,44
|
|SKBNK
|1,18
|154.787.829
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,16
|234.015.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|178.645.817
|% -1,59
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0255
|8,0308
|% 1,15
|
|Euro
|9,4663
|9,4814
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,0575
|11,1130
|% 1,79
|
|Frank
|8,5217
|8,5731
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1408
|2,1516
|% 1,50
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,15
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.936
|3.012
|7,74
|
|Yarım
|1.419
|1.457
|3,74
|
|Çeyrek
|712
|729
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|63,15
|63,15
|1,20
|