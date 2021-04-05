TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2021 13:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923263
BIST
16:271.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:278,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:279,5768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:27450,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,91
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ERBOS
|75,90
|48.753.579
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.505.968
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.634.004
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.972.995
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.096.614
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.458.601
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,33
|984.918.959
|% -9,46
|
|KOZAL
|126,10
|736.978.028
|% 0,80
|
|GARAN
|6,89
|618.447.260
|% 0,12
|
|SASA
|47,16
|521.480.296
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|144.340.501
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,33
|984.918.959
|% -9,46
|
|ODAS
|3,68
|343.795.738
|% 4,84
|
|GARAN
|6,89
|618.447.260
|% 0,12
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1144
|8,1203
|% -0,39
|
|Euro
|9,5639
|9,5768
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,2392
|11,2956
|% -0,01
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1587
|2,1696
|% -0,39
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:41VERTU
Yüzde 7.37 oranında artışla 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 315 adet işlem
-
16:39HLGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 578, 539 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.17 ) 1, 466
-
16:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, BJKAS, KOZAL
-
16:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 12, 698.00 milyon TL de