TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEski Derecelendirme Notu:JCR Eurasia'dan Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA+ (Trk) / (Stabil görünüm)Yeni Derecelendirme Notu:SAHAAA-DurağanTR - (23.07.2019, 23.07.2018 Teyit) Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A1+, her iki not görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933635BIST