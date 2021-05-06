TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2021 16:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934947
BIST
16:531.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
16:538,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
16:5310,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
16:53484,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,63
|Açılış
|: 484,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,77
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KRDMA
|7,26
|96.947.093
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.379.601
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|21.389.141
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.833.848
|% -9,96
|
|USAK
|2,61
|240.527.790
|% -9,38
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,02
|4.043.836
|% -8,61
|
|BJKAS
|8,80
|110.166.740
|% -7,95
|
|KRDMD
|8,39
|2.996.348.385
|% 8,82
|
|GARAN
|7,38
|1.520.250.324
|% 1,79
|
|EREGL
|20,04
|1.287.106.875
|% 3,09
|
|THYAO
|12,84
|1.050.404.882
|% 1,90
|
|PETKM
|6,86
|652.268.263
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,39
|2.996.348.385
|% 8,82
|
|YKBNK
|2,09
|438.067.807
|% 0,48
|
|GARAN
|7,38
|1.520.250.324
|% 1,79
|
|PETKM
|6,86
|652.268.263
|% 1,78
|
|CANTE
|4,53
|400.706.024
|% -3,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3053
|8,3113
|% -0,03
|
|Euro
|10,0293
|10,0410
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,5272
|11,5850
|% -0,01
|
|Frank
|9,1292
|9,1842
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2114
|2,2225
|% 0,06
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|24,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,50
|
Seans Raporu
16:53
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