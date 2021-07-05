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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

05.07.2021 10:06



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler12:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 322,30 28.393.027 % 10,00  
ALCAR 291,00 21.259.215 % 9,98  
BRSAN 25,58 29.242.139 % 7,12  
BFREN 882,00 11.030.016 % 6,05  
AVGYO 2,86 4.254.018 % 5,54  
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12:17 Alış Satış %  
Dolar 8,6709 8,6728 % -0,08  
Euro 10,2797 10,3308 % 0,32  
Sterlin 11,9839 12,0440 % 0,13  
Frank 9,3831 9,4396 % -0,06  
Riyal 2,3069 2,3185 % -0,02  
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12:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 3,88  
Altın Gr. 500 500 1,38  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.293 3.376 10,59  
Yarım 1.592 1.633 5,12  
Çeyrek 798 817 2,56  
Gümüş.Ons 26,54 26,58 0,10  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 0,04  
B. Petrol 76,41 76,41 0,24  
Seans Raporu 12:17
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