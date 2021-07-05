TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2021 10:06
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946043
BIST
12:191.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:198,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:1910,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:19500,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 500,24
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BRYAT
|322,30
|28.393.027
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|21.259.215
|% 9,98
|
|BRSAN
|25,58
|29.242.139
|% 7,12
|
|BFREN
|882,00
|11.030.016
|% 6,05
|
|AVGYO
|2,86
|4.254.018
|% 5,54
|
|DARDL
|14,06
|5.427.074
|% -3,70
|
|KERVN
|0,66
|48.711
|% -1,49
|
|DOBUR
|15,19
|225.323
|% -1,36
|
|DOGUB
|6,14
|9.355.470
|% -1,29
|
|ENKAI
|9,12
|10.217.955
|% -1,08
|
|GARAN
|8,48
|384.191.167
|% 0,95
|
|ARCLK
|32,70
|214.390.079
|% 0,99
|
|ASELS
|14,91
|114.781.031
|% 1,22
|
|ECZYT
|41,06
|112.834.822
|% 5,82
|
|AKBNK
|5,36
|107.835.643
|% 0,56
|
|GARAN
|8,48
|384.191.167
|% 0,95
|
|IZMDC
|2,58
|67.829.145
|% 4,03
|
|AKBNK
|5,36
|107.835.643
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,78
|95.103.974
|% 0,59
|
|ISCTR
|5,17
|58.504.181
|% 0,39
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6728
|% -0,08
|
|Euro
|10,2797
|10,3308
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9839
|12,0440
|% 0,13
|
|Frank
|9,3831
|9,4396
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,02
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,88
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|10,59
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|5,12
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,24
|