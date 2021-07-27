TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 18:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952085
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0420
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1565
En Düşük
10,0795
18:05496,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5691
|8,5746
|% 0,26
|
|Euro
|10,1420
|10,1479
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,8589
|11,9184
|% 0,64
|
|Frank
|9,3349
|9,3912
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2762
|2,2877
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,95
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,16
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-0,26
|