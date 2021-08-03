TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.08.2021 15:43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954416
BIST
15:381.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:388,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:3810,0134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0903
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:38488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,65
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
488,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:38
|IDGYO
|3,63
|11.660.617
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.048.418
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.506.358
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.431.961
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.437.512
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.665.520
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,45
|146.243.564
|% -6,63
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|MEGAP
|6,23
|28.346.170
|% -5,32
|
|GARAN
|8,74
|1.066.027.379
|% 2,22
|
|EREGL
|20,04
|753.726.576
|% 1,73
|
|SISE
|7,78
|742.190.904
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,44
|592.890.939
|% 0,83
|
|THYAO
|12,75
|463.306.296
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,44
|592.890.939
|% 0,83
|
|GARAN
|8,74
|1.066.027.379
|% 2,22
|
|ODAS
|1,32
|138.665.476
|% 0,76
|
|KARSN
|4,07
|397.884.933
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|742.190.904
|% 0,78
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4192
|% 0,85
|
|Euro
|10,0058
|10,0134
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,6574
|11,7158
|% 0,86
|
|Frank
|9,2630
|9,3188
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,62
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.218
|3.300
|8,14
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,94
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|0,02
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|-1,01
|