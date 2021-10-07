TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Birleşmeleri Katılımcılara Duyuru Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967763
BIST
10:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:488,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:4810,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0206
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3029
En Düşük
10,2457
10:48503,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,07
|Açılış
|: 503,94
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.902.875
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,80
|1.318.389
|% 9,09
|
|KTSKR
|43,04
|71.270.198
|% 7,76
|
|NUGYO
|13,39
|7.771.212
|% 7,72
|
|SEYKM
|16,20
|6.188.810
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,77
|9.956.164
|% -5,85
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,15
|25.604.219
|% -2,38
|
|GARAN
|9,31
|303.425.728
|% 0,98
|
|PETKM
|6,10
|296.646.704
|% 0,00
|
|EREGL
|16,64
|269.020.773
|% 3,03
|
|THYAO
|13,87
|201.044.220
|% 1,17
|
|TUPRS
|119,90
|149.901.762
|% 0,76
|
|PETKM
|6,10
|296.646.704
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,92
|73.017.824
|% 1,05
|
|HALKB
|4,35
|144.642.028
|% 3,57
|
|GARAN
|9,31
|303.425.728
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,78
|56.631.139
|% 1,14
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8764
|8,8810
|% 0,12
|
|Euro
|10,2868
|10,2931
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0226
|12,0829
|% 0,05
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3594
|2,3713
|% 0,03
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|2,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|-0,89
|