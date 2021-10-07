TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Fon Birleşmeleri Katılımcılara Duyuru Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967773
BIST
11:331.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,50
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:338,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:3310,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0135
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:33503,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 503,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.949.090
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,94
|2.800.897
|% 9,62
|
|KTSKR
|43,76
|87.690.461
|% 9,56
|
|NUGYO
|13,28
|11.146.872
|% 6,84
|
|SEYKM
|16,20
|6.428.310
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.066.081
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|16.698.849
|% -9,04
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,00
|46.233.065
|% -4,76
|
|PETKM
|6,09
|532.066.095
|% -0,16
|
|GARAN
|9,30
|428.863.272
|% 0,87
|
|EREGL
|16,62
|347.689.802
|% 2,91
|
|THYAO
|13,96
|288.986.522
|% 1,82
|
|ASELS
|15,35
|249.499.354
|% 3,51
|
|PETKM
|6,09
|532.066.095
|% -0,16
|
|GARAN
|9,30
|428.863.272
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,77
|80.102.624
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,90
|79.637.459
|% 0,00
|
|HALKB
|4,30
|191.162.480
|% 2,38
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8745
|8,8769
|% 0,07
|
|Euro
|10,2787
|10,2859
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0144
|12,0746
|% -0,01
|
|Frank
|9,5414
|9,5988
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3598
|2,3716
|% 0,04
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-1,84
|
Seans Raporu
11:31
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11:47KTSKR
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11:46XU100
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11:42KTSKR
Yüzde 9.51 oranında artışla 43.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 076 adet işlem
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EREGL, HALKB
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 12 artarak (% 1.26 ) 1, 217