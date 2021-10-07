TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967774
BIST
11:401.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:408,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:4010,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:40503,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 503,27
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|109.908.016
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,68
|2.849.285
|% 8,64
|
|KUYAS
|2,58
|7.671.678
|% 7,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.444.170
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.260.670
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|18.880.323
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,00
|46.681.936
|% -4,76
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|355.121.177
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|304.071.007
|% 1,90
|
|ASELS
|15,30
|261.674.514
|% 3,17
|
|PETKM
|6,11
|606.031.407
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,77
|84.642.227
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.087.841
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|203.582.831
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.689.047
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8773
|8,8808
|% 0,12
|
|Euro
|10,2602
|10,2884
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0155
|12,0758
|% -0,01
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3586
|2,3704
|% -0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:54KNFRT
Yüzde 6.21 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 871, 767 adet işlem
-
11:53MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 829 adet işlem
-
11:52MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 698 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 72 artarak (% 1.41 ) 1, 488
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM