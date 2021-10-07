TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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BIST
10:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,42
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:588,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5810,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3031
En Düşük
10,2457
10:58504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,18
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.941.774
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.648.828
|% 9,85
|
|KTSKR
|43,28
|75.219.131
|% 8,36
|
|JANTS
|56,95
|74.013.590
|% 6,15
|
|SEYKM
|16,20
|6.271.300
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,76
|11.104.146
|% -6,38
|
|UNLU
|5,97
|35.347.026
|% -5,24
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|PETKM
|6,05
|382.495.275
|% -0,82
|
|GARAN
|9,32
|341.711.872
|% 1,08
|
|EREGL
|16,67
|299.351.882
|% 3,22
|
|THYAO
|13,91
|222.002.016
|% 1,46
|
|TUPRS
|119,70
|163.058.672
|% 0,59
|
|PETKM
|6,05
|382.495.275
|% -0,82
|
|GLYHO
|1,91
|75.539.556
|% 0,53
|
|GARAN
|9,32
|341.711.872
|% 1,08
|
|HALKB
|4,33
|157.867.487
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,78
|57.486.896
|% 1,14
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8722
|8,8760
|% 0,06
|
|Euro
|10,2823
|10,2887
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% 0,05
|
|Frank
|9,5360
|9,5934
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3595
|2,3713
|% 0,03
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|3,83
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|-0,97
|