TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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BIST
12:181.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,51
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:188,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1810,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:18502,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 502,56
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:18
|OZBAL
|16,61
|43.160.632
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.006.228
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.850.495
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.918.719
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.602.493
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.731.201
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|21.383.737
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,14
|67.858.790
|% -2,54
|
|PETKM
|6,16
|859.511.366
|% 0,98
|
|GARAN
|9,29
|491.176.524
|% 0,76
|
|EREGL
|16,74
|419.605.868
|% 3,65
|
|THYAO
|13,96
|383.018.886
|% 1,82
|
|ASELS
|15,41
|326.585.435
|% 3,91
|
|PETKM
|6,16
|859.511.366
|% 0,98
|
|GARAN
|9,29
|491.176.524
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,76
|89.065.699
|% 0,00
|
|HALKB
|4,31
|213.758.924
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,90
|80.271.074
|% 0,00
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8807
|8,8828
|% 0,14
|
|Euro
|10,2857
|10,2901
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0328
|12,0932
|% 0,14
|
|Frank
|9,5418
|9,5993
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3618
|2,3736
|% 0,13
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,36
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,32
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,60
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|-1,27
|