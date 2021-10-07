TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Birleşmeleri Katılımcılara Duyuru Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967779
BIST
10:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,61
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
10:598,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5910,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:59504,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 504,11
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:59
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.941.443
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.635.492
|% 9,85
|
|KTSKR
|43,28
|74.655.801
|% 8,36
|
|NUGYO
|13,43
|8.047.469
|% 8,05
|
|SEYKM
|16,20
|6.254.711
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,77
|10.648.742
|% -5,85
|
|UNLU
|6,02
|33.944.579
|% -4,44
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|PETKM
|6,03
|373.660.558
|% -1,15
|
|GARAN
|9,32
|338.016.443
|% 1,08
|
|EREGL
|16,67
|293.330.385
|% 3,22
|
|THYAO
|13,91
|220.561.482
|% 1,46
|
|TUPRS
|119,70
|159.421.987
|% 0,59
|
|PETKM
|6,03
|373.660.558
|% -1,15
|
|GLYHO
|1,91
|75.413.109
|% 0,53
|
|GARAN
|9,32
|338.016.443
|% 1,08
|
|HALKB
|4,34
|157.608.429
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,78
|57.483.205
|% 1,14
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8723
|8,8767
|% 0,07
|
|Euro
|10,2809
|10,2900
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0221
|12,0824
|% 0,05
|
|Frank
|9,5337
|9,5912
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|1,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|-0,85
|