TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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BIST
11:051.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:058,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:0510,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:05503,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.884.749
|% 9,85
|
|KTSKR
|43,22
|77.116.832
|% 8,21
|
|NUGYO
|13,34
|9.801.777
|% 7,32
|
|SEYKM
|16,20
|6.315.931
|% -10,00
|
|IDEAS
|49,48
|4.509.437
|% -7,08
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,76
|11.275.880
|% -6,38
|
|UNLU
|5,97
|35.347.026
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|424.743.646
|% -0,49
|
|GARAN
|9,30
|359.361.855
|% 0,87
|
|EREGL
|16,68
|318.174.886
|% 3,28
|
|THYAO
|13,93
|236.595.714
|% 1,60
|
|TUPRS
|119,80
|168.805.329
|% 0,67
|
|PETKM
|6,07
|424.743.646
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|75.841.719
|% 0,53
|
|GARAN
|9,30
|359.361.855
|% 0,87
|
|HALKB
|4,34
|160.606.326
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,78
|57.634.337
|% 1,14
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8746
|8,8790
|% 0,10
|
|Euro
|10,2824
|10,2897
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0183
|12,0786
|% 0,02
|
|Frank
|9,5422
|9,5997
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3604
|2,3723
|% 0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|