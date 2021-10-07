TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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BIST
11:181.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:188,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1810,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:18503,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 503,40
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.949.073
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,94
|2.752.773
|% 9,62
|
|KTSKR
|43,32
|80.322.315
|% 8,46
|
|MARTI
|1,51
|10.762.714
|% 7,09
|
|SEYKM
|16,20
|6.353.839
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,74
|12.634.269
|% -7,45
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|40.259.533
|% -5,24
|
|PETKM
|6,05
|447.377.311
|% -0,82
|
|GARAN
|9,30
|386.673.059
|% 0,87
|
|EREGL
|16,62
|330.423.518
|% 2,91
|
|THYAO
|13,96
|280.820.663
|% 1,82
|
|ASELS
|15,23
|185.641.983
|% 2,70
|
|PETKM
|6,05
|447.377.311
|% -0,82
|
|GLYHO
|1,90
|77.219.099
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|386.673.059
|% 0,87
|
|HALKB
|4,31
|172.896.912
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,78
|57.926.380
|% 1,14
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8774
|8,8801
|% 0,11
|
|Euro
|10,2834
|10,2897
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0145
|12,0748
|% -0,01
|
|Frank
|9,5363
|9,5937
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3592
|2,3710
|% 0,02
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|