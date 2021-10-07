TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 11:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967783
BIST
11:121.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:128,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1210,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0177
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:12503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,56
|Açılış
|: 503,23
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DOBUR
|29,04
|2.108.779
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,14
|77.402.050
|% 8,01
|
|NUGYO
|13,34
|9.882.431
|% 7,32
|
|SEYKM
|16,20
|6.321.828
|% -10,00
|
|IDEAS
|49,48
|5.744.150
|% -7,08
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,77
|11.423.664
|% -5,85
|
|UNLU
|5,97
|35.347.026
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|425.826.310
|% -0,49
|
|GARAN
|9,30
|379.615.842
|% 0,87
|
|EREGL
|16,68
|319.078.862
|% 3,28
|
|THYAO
|13,94
|240.814.723
|% 1,68
|
|TUPRS
|119,80
|170.463.615
|% 0,67
|
|PETKM
|6,07
|425.826.310
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|75.859.073
|% 0,53
|
|GARAN
|9,30
|379.615.842
|% 0,87
|
|HALKB
|4,33
|161.637.152
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,77
|57.660.715
|% 0,57
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8731
|8,8753
|% 0,06
|
|Euro
|10,2808
|10,2879
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0168
|12,0770
|% 0,01
|
|Frank
|9,5370
|9,5945
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3598
|2,3716
|% 0,04
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|2,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|-0,89
|
Seans Raporu
11:09
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