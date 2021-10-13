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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

13.10.2021 17:59



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Riyal 2,4110 2,4231 % 0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 32,57  
Altın Gr. 523 523 11,83  
Cumhuriyet 3.453 3.505 58,00  
Tam 3.434 3.520 56,44  
Yarım 1.660 1.703 27,30  
Çeyrek 832 851 13,65  
Gümüş.Ons 23,10 23,14 0,56  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,19  
B. Petrol 83,28 83,28 -0,14  
Seans Raporu 18:05
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