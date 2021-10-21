TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971677
BIST
17:521.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,13
|Açılış
|: 1.433
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.452
En Düşük
1.417
17:529,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
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|Açılış
|: 9,4250
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|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,4923
En Düşük
9,1938
17:5211,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11,0698
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10,7257
17:52541,95
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 541,95
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|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DOBUR
|37,36
|11.140.300
|% 9,88
|
|EDIP
|3,92
|51.529.849
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.134.616
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.514.832
|% 9,38
|
|FROTO
|191,40
|1.712.547.102
|% 8,26
|
|YEOTK
|59,70
|195.169.369
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|321.893.749
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|77.719.305
|% -9,86
|
|MERIT
|26,40
|31.931.496
|% -9,84
|
|GARFA
|13,68
|5.053.917
|% -8,19
|
|GARAN
|9,02
|3.976.406.000
|% -0,99
|
|FROTO
|191,40
|1.712.547.102
|% 8,26
|
|THYAO
|13,96
|1.386.386.489
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,48
|1.291.403.256
|% 0,81
|
|SASA
|27,64
|1.123.709.819
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,48
|1.291.403.256
|% 0,81
|
|GARAN
|9,02
|3.976.406.000
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,93
|721.606.635
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,26
|1.098.043.791
|% 1,40
|
|AKBNK
|5,30
|761.326.141
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4537
|9,4576
|% 2,67
|
|Euro
|11,0175
|11,0221
|% 2,53
|
|Sterlin
|13,0377
|13,1031
|% 2,70
|
|Frank
|10,2708
|10,3327
|% 2,88
|
|Riyal
|2,5150
|2,5276
|% 2,72
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,06
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,54
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-1,14
|