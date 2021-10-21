TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971678
BIST
14:171.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.417
14:179,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2067
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
14:1710,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1990
|Açılış
|: 10,9400
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|Önceki Kapanış
|: 10,7700
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11,0646
En Düşük
10,7257
14:17540,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 12,49
|Açılış
|: 540,28
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler14:17
|HLGYO
|2,62
|37.788.189
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,70
|85.815.531
|% 7,81
|
|EDIP
|3,82
|39.976.665
|% 7,00
|
|ZRGYO
|1,70
|82.983.298
|% 6,92
|
|OYLUM
|7,78
|5.005.576
|% 6,58
|
|FADE
|8,60
|292.969.112
|% -9,95
|
|ERSU
|4,63
|61.095.005
|% -8,68
|
|YEOTK
|61,25
|106.842.862
|% -7,62
|
|MERIT
|27,08
|17.891.699
|% -7,51
|
|GARFA
|13,82
|3.446.020
|% -7,25
|
|GARAN
|8,90
|1.990.380.045
|% -2,31
|
|SASA
|27,16
|802.697.540
|% -0,15
|
|THYAO
|13,83
|785.892.314
|% 0,22
|
|FROTO
|182,00
|733.676.131
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,43
|728.165.358
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,43
|728.165.358
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,95
|564.631.162
|% 1,56
|
|GARAN
|8,90
|1.990.380.045
|% -2,31
|
|VKGYO
|1,56
|127.026.978
|% 4,00
|
|AKBNK
|5,18
|403.025.961
|% -2,26
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3988
|9,4185
|% 2,24
|
|Euro
|10,9444
|10,9492
|% 1,85
|
|Sterlin
|12,9506
|13,0156
|% 2,01
|
|Frank
|10,1963
|10,2577
|% 2,14
|
|Riyal
|2,5004
|2,5129
|% 2,12
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,90
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,67
|
|Cumhuriyet
|3.567
|3.621
|67,00
|
|Tam
|3.545
|3.636
|65,57
|
|Yarım
|1.714
|1.759
|31,72
|
|Çeyrek
|859
|880
|15,86
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,99
|