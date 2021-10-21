TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971679
BIST
17:161.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:169,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,2781
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:1611,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3073
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:16542,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 14,31
|Açılış
|: 542,10
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:16
|OLMK
|7,74
|9.183.668
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.421.633
|% 9,80
|
|FROTO
|193,90
|1.549.253.357
|% 9,67
|
|HLGYO
|2,62
|37.985.122
|% 9,62
|
|DOBUR
|37,04
|9.650.507
|% 8,94
|
|FADE
|8,60
|303.467.467
|% -9,95
|
|ERSU
|4,60
|74.543.625
|% -9,27
|
|YEOTK
|60,60
|176.714.388
|% -8,60
|
|MERIT
|26,96
|28.427.495
|% -7,92
|
|GARFA
|13,74
|4.237.044
|% -7,79
|
|GARAN
|8,92
|3.601.983.227
|% -2,09
|
|FROTO
|193,90
|1.549.253.357
|% 9,67
|
|THYAO
|13,90
|1.267.664.923
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.942.635
|% 0,41
|
|SASA
|27,56
|1.081.594.112
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.942.635
|% 0,41
|
|GARAN
|8,92
|3.601.983.227
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,94
|679.518.779
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,24
|1.035.611.254
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,25
|718.568.319
|% -0,94
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4828
|9,4899
|% 3,02
|
|Euro
|11,0528
|11,0575
|% 2,86
|
|Sterlin
|13,0312
|13,0966
|% 2,65
|
|Frank
|10,2715
|10,3334
|% 2,89
|
|Riyal
|2,5143
|2,5269
|% 2,69
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|541
|541
|12,99
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,14
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|-0,83
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
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17:32DOBUR
Yüzde 9.65 oranında artışla 37.28 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 696 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 1.02 ) 1, 557
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17:31XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 22, 803.00 milyon TL de
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17:31ZRGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 845, 284 adet işlem
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17:29NTHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 242 adet işlem