TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971680
BIST
17:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:179,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,2781
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:1711,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3073
|Açılış
|: 10,9650
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|Önceki Kapanış
|: 10,7700
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11,0698
En Düşük
10,7257
17:17542,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 14,31
|Açılış
|: 542,10
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:17
|OLMK
|7,74
|9.152.129
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.419.199
|% 9,80
|
|FROTO
|194,10
|1.539.595.135
|% 9,79
|
|HLGYO
|2,62
|37.977.000
|% 9,62
|
|DOBUR
|37,00
|9.622.256
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.682.400
|% -9,95
|
|ERSU
|4,60
|74.266.488
|% -9,27
|
|YEOTK
|60,65
|176.555.846
|% -8,52
|
|MERIT
|26,88
|28.340.262
|% -8,20
|
|GARFA
|13,75
|4.205.814
|% -7,72
|
|GARAN
|8,92
|3.562.727.205
|% -2,09
|
|FROTO
|194,10
|1.539.595.135
|% 9,79
|
|THYAO
|13,91
|1.267.603.758
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.902.774
|% 0,41
|
|SASA
|27,56
|1.078.408.712
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.902.774
|% 0,41
|
|GARAN
|8,92
|3.562.727.205
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,94
|679.374.361
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,23
|1.029.774.927
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,25
|713.383.011
|% -0,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4828
|9,4899
|% 3,02
|
|Euro
|11,0528
|11,0575
|% 2,86
|
|Sterlin
|13,0255
|13,0909
|% 2,60
|
|Frank
|10,2673
|10,3292
|% 2,85
|
|Riyal
|2,5145
|2,5271
|% 2,70
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,17
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,32
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.553
|3.642
|71,40
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,54
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,27
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,88
|