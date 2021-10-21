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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

21.10.2021 14:30



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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DMSAS 8,69 86.526.504 % 7,68  
EDIP 3,82 40.490.081 % 7,00  
OLMK 7,50 6.666.076 % 6,53  
ZRGYO 1,69 83.343.682 % 6,29  
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Dolar 9,3842 9,3879 % 1,91  
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Riyal 2,5112 2,5238 % 2,56  
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14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -4,18  
Altın Gr. 540 540 12,01  
Cumhuriyet 3.562 3.616 62,00  
Tam 3.545 3.636 64,95  
Yarım 1.713 1.759 31,42  
Çeyrek 859 879 15,71  
Gümüş.Ons 24,06 24,08 -0,23  
Gümüş Gr. 7,30 7,32 0,11  
B. Petrol 84,86 84,86 -0,96  
Seans Raporu 14:20
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