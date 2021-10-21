TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971682
BIST
16:381.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,75
|Açılış
|: 1.433
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.451
En Düşük
1.417
16:389,4714
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 9,4150
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|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,4923
En Düşük
9,1938
16:3811,0640
En Yüksek
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|: 2,92%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16:38541,14
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EDIP
|3,92
|51.334.872
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.087
|% 9,62
|
|OLMK
|7,66
|7.700.221
|% 8,81
|
|FROTO
|192,10
|1.376.655.920
|% 8,65
|
|DOBUR
|36,56
|7.474.203
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|299.721.333
|% -9,95
|
|ERSU
|4,65
|71.373.977
|% -8,28
|
|YEOTK
|60,85
|169.717.218
|% -8,22
|
|MERIT
|27,30
|26.441.976
|% -6,76
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,97
|3.180.660.227
|% -1,54
|
|FROTO
|192,10
|1.376.655.920
|% 8,65
|
|THYAO
|13,97
|1.212.564.458
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,47
|1.050.778.081
|% 0,41
|
|SASA
|27,66
|987.598.640
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,47
|1.050.778.081
|% 0,41
|
|GARAN
|8,97
|3.180.660.227
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,94
|666.050.293
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,28
|979.765.732
|% 1,68
|
|TSKB
|1,26
|156.962.593
|% 3,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4679
|9,4714
|% 2,82
|
|Euro
|11,0361
|11,0640
|% 2,92
|
|Sterlin
|12,9926
|13,0578
|% 2,34
|
|Frank
|10,2479
|10,3096
|% 2,65
|
|Riyal
|2,5082
|2,5208
|% 2,44
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|2,91
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,26
|
|Cumhuriyet
|3.569
|3.623
|69,00
|
|Tam
|3.553
|3.642
|71,37
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,52
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,13
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-1,01
|