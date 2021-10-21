TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971683
BIST
17:201.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,59
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:209,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2705
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:2011,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3035
|Açılış
|: 10,9650
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|Önceki Kapanış
|: 10,7700
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11,0698
En Düşük
10,7257
17:20542,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 14,53
|Açılış
|: 542,32
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OLMK
|7,74
|9.183.668
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.421.633
|% 9,80
|
|FROTO
|193,90
|1.549.253.357
|% 9,67
|
|HLGYO
|2,62
|37.985.122
|% 9,62
|
|DOBUR
|37,04
|9.650.507
|% 8,94
|
|FADE
|8,60
|303.467.467
|% -9,95
|
|ERSU
|4,60
|74.543.625
|% -9,27
|
|YEOTK
|60,60
|176.714.388
|% -8,60
|
|MERIT
|26,96
|28.427.495
|% -7,92
|
|GARFA
|13,74
|4.237.044
|% -7,79
|
|GARAN
|8,92
|3.601.983.227
|% -2,09
|
|FROTO
|193,90
|1.549.253.357
|% 9,67
|
|THYAO
|13,90
|1.267.664.923
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.942.635
|% 0,41
|
|SASA
|27,56
|1.081.594.112
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,47
|1.139.942.635
|% 0,41
|
|GARAN
|8,92
|3.601.983.227
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,94
|679.518.779
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,24
|1.035.611.254
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,25
|718.568.319
|% -0,94
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4793
|9,4823
|% 2,94
|
|Euro
|11,0469
|11,0537
|% 2,82
|
|Sterlin
|13,0312
|13,0966
|% 2,65
|
|Frank
|10,2715
|10,3334
|% 2,89
|
|Riyal
|2,5143
|2,5269
|% 2,69
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,36
|
|Altın Gr.
|541
|542
|13,79
|
|Cumhuriyet
|3.575
|3.629
|75,00
|
|Tam
|3.556
|3.645
|74,62
|
|Yarım
|1.719
|1.763
|36,10
|
|Çeyrek
|862
|882
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,76
|