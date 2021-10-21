TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971684
BIST
14:511.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.417
14:519,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,2344
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
14:5111,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,2557
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
14:51538,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 11,04
|Açılış
|: 538,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler14:51
|HLGYO
|2,62
|37.892.937
|% 9,62
|
|EDIP
|3,88
|43.864.421
|% 8,68
|
|DMSAS
|8,69
|89.237.894
|% 7,68
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,80
|5.497.235
|% 6,85
|
|FADE
|8,60
|293.627.485
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,45
|124.154.595
|% -8,82
|
|ERSU
|4,63
|64.357.058
|% -8,68
|
|GARFA
|13,90
|3.641.152
|% -6,71
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,97
|2.459.239.621
|% -1,54
|
|THYAO
|13,90
|916.831.444
|% 0,72
|
|SASA
|27,46
|874.932.452
|% 0,96
|
|FROTO
|186,80
|873.954.531
|% 5,66
|
|YKBNK
|2,46
|873.115.840
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|873.115.840
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|626.295.001
|% 1,04
|
|GARAN
|8,97
|2.459.239.621
|% -1,54
|
|AKBNK
|5,23
|511.464.166
|% -1,32
|
|VKGYO
|1,58
|134.135.655
|% 5,33
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4426
|9,4462
|% 2,54
|
|Euro
|11,0005
|11,0059
|% 2,38
|
|Sterlin
|12,9882
|13,0533
|% 2,31
|
|Frank
|10,2308
|10,2924
|% 2,48
|
|Riyal
|2,5070
|2,5196
|% 2,39
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,38
|
|Altın Gr.
|539
|540
|11,74
|
|Cumhuriyet
|3.561
|3.615
|61,00
|
|Tam
|3.543
|3.635
|63,70
|
|Yarım
|1.713
|1.758
|30,81
|
|Çeyrek
|859
|879
|15,41
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-1,07
|