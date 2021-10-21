TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 14:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971685
BIST
14:221.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.417
14:229,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1966
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
14:2210,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2168
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
14:22540,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 12,77
|Açılış
|: 540,56
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler14:22
|HLGYO
|2,62
|37.815.990
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,69
|86.526.504
|% 7,68
|
|EDIP
|3,82
|40.490.081
|% 7,00
|
|OLMK
|7,50
|6.666.076
|% 6,53
|
|ZRGYO
|1,69
|83.343.682
|% 6,29
|
|FADE
|8,60
|293.091.628
|% -9,95
|
|ERSU
|4,65
|61.790.280
|% -8,28
|
|YEOTK
|60,90
|108.743.275
|% -8,14
|
|MERIT
|27,34
|19.399.612
|% -6,63
|
|TLMAN
|29,44
|38.186.098
|% -5,88
|
|GARAN
|8,89
|2.065.583.292
|% -2,41
|
|THYAO
|13,92
|833.165.932
|% 0,87
|
|SASA
|27,10
|813.460.837
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,43
|782.107.620
|% -1,22
|
|FROTO
|181,70
|748.882.193
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,43
|782.107.620
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,96
|576.677.583
|% 2,08
|
|GARAN
|8,89
|2.065.583.292
|% -2,41
|
|VKGYO
|1,56
|128.710.610
|% 4,00
|
|AKBNK
|5,18
|425.322.719
|% -2,26
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4056
|9,4084
|% 2,13
|
|Euro
|10,9597
|10,9670
|% 2,02
|
|Sterlin
|13,0115
|13,0767
|% 2,49
|
|Frank
|10,2427
|10,3044
|% 2,60
|
|Riyal
|2,5112
|2,5238
|% 2,56
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,69
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,55
|
|Cumhuriyet
|3.515
|3.568
|14,00
|
|Tam
|3.559
|3.651
|79,74
|
|Yarım
|1.690
|1.734
|6,74
|
|Çeyrek
|863
|883
|19,29
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,16
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,96
|