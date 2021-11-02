TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2021 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2021 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973954
BIST
14:151.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.532
14:159,5337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:1511,0661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0085
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:15548,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,05
|Açılış
|: 548,79
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:13
|VANGD
|6,49
|27.784.672
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|17.783.626
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.782.440
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.587.056
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,50
|101.934.300
|% 9,11
|
|KRGYO
|6,66
|48.767.495
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.573.098
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|272.879.469
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,38
|987.260.955
|% -9,73
|
|MERIT
|24,52
|20.147.022
|% -8,64
|
|GARAN
|10,12
|1.970.131.284
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,38
|987.260.955
|% -9,73
|
|THYAO
|15,36
|782.318.233
|% 0,52
|
|AKBNK
|6,04
|481.459.726
|% 1,51
|
|SISE
|8,56
|455.014.145
|% 0,35
|
|GARAN
|10,12
|1.970.131.284
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,38
|987.260.955
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,82
|445.718.953
|% 0,71
|
|MRGYO
|0,96
|87.735.412
|% 1,05
|
|GSRAY
|3,83
|321.289.812
|% -3,53
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5314
|9,5347
|% -0,02
|
|Euro
|11,0541
|11,0620
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,9519
|13,0169
|% -0,31
|
|Frank
|10,3987
|10,4613
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5316
|2,5443
|% -0,13
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,52
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,02
|
Seans Raporu
14:13
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14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKBNK, TTKOM
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14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 06 kaybederek (% -0.08 ) 1, 346
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14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, DOBUR, ERBOS, HEDEF
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14:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BIOEN, KRGYO, NUGYO
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TEZOL, ERBOS, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında